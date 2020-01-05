شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من اندلاع حرب طاحنه في منظقة الخليج وبحر العرب ,الملك سلمان يتدخل شخصيا ,ويقوم بهذالعمل المفاجئ لوقف التصعيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 02:19 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وقد بحث الملك سلمان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، خلال الاتصال مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

