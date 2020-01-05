شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الانقلاب الحوثي ,يفاجئ الجميع , يوجه انتقادات, ونصائح ,ل المرشد الايراني, ويطالبه بتنفيذ هذا الامر العاجل .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/05 الساعة 01:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

انتقد القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي، مساء اليوم السبت، تأخر إيران عن الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في العراق.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر"، إن "إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد، لكن التأخير في الرد ليس في صالحها، والنفس الطويل في الرد لا يخدمها".



وقتل اللواء في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق بضربة أمريكية الجمعة في العراق بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.