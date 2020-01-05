شكرا لمتابعة خبر عن هام وخطير للغاية : محافظة مأرب توقف عملية ارسال الحوالات المالية الى مناطق سيطرة الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يستولىون على مستشفى خاص في العاصمة صنعاء وتصادر كل مرافقه (وثيقة وتفاصيل) أول بيان توضيح من البنك المركزي بشأن الأوراق النقدية التي تم السطو عليها بميناء عدن وزير الخارجية : سليماني عمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة الحكومة اليمنية : الحوثيين يسعون لتحويل اليمن إلى ساحة للصراع الإيراني الأمريكي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هام وخطير للغاية : محافظة مأرب توقف عملية ارسال الحوالات المالية الى مناطق سيطرة الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.