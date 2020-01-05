شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أكبر اسطول أمريكي يدخل خط المواجهة مع إيران ويصل الأن إلى هذة المنطقة الخليجية لقصف طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اتجه الأسطول الأمريكي "باتان" بشكل عاجل من أمام سواحل المغرب العربي باتجاه مناطق الشرق الأوسط على خلفية مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية صباح الجمعة الفائت.

وتحرك الأسطول الأمريكي بعد تلقي أوامر عاجلة لتقديم الدعم لحاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" والتي كانت قد اتجهت الشهر الفائت إلى الخليج العربي.

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وأفادت مصادر لموقع "المغرس" المغربي بأن مناورات بحرية تجمع المغرب وأمريكا كانت سبب تواجد أسطول "باتان" الأمريكي على سواحل المغرب، من ضمنها سفينة إنزال أمريكية.

وبحسب الموقع فقد قطع الأسطول الأمريكي المناورات البحرية على عجل بعد العملية الأمريكية التي أودت بسليماني، ليتجه فورا، محملا بمئات

الجنود، إلى الخليج لدعم حاملة الطائرات "هاري ترومان" بعد أن رست في ميناء أكادير لساعات قليلة.

وأوقف مقتل سليماني المناورات البحرية "الأسد البحري الأفريقي" والتي كان مبرمجا أن تشارك فيها قطعات البحرية الأمريكية سابقا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.