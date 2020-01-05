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صنعاء - ياسمين الخيامي - دكتور يمني في السعودية يناشد الأطباء في اليمن: إتقوا الله في المواطن

أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور عبدالكريم فرحان أحمد على أن الأطباء اليمنيين يتميزون بكفاءة عالية.

وقال الدكتور فرحان في تصريح خص به "مجلة اليمن الطبية" إن الأطباء اليمنيين يعدون من الكفاءات العالية سيما إذا توفرت لهم الإمكانيات والتقنيات الحديثة.

وعن أسباب التميز التي حظي بها خلال فترة عمله إستشاريا في المملكة العربية السعودية بمستشفى الملك سعود بعنيزة ، قال الدكتور عبدالكريم :" بفضل الله اقوم بإجراء كافة انواع الجراحات للمخ والعمود الفقري والأعصاب الطرفيه وأصبحت الآن معظم مستشفيات المنطقة تحول لنا الحالات إما تلبية لرغبة أهالي المرضى أو بسبب نقص الكفاءات فيها".

وأشار إلى أهمية هذا التخصص ومدى دقته حيث قال:" تخصصنا دقيق جدا ونسبة الخطأ فيه منعدمة لأنها قد تكلف حياة المريض أو إصابته بإعاقه دائة على الرغم من أنها أعلى نسبة مضاعفات في التخصصات".

وخشية حدوث مضاعفات أكد الجراح اليمني الذي لمع نجمه في سماء المملكة العربية السعودية في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري على أهمية تحضير المريض قبل إجراء العملية بشكل جيد والعمل على سماع شكواه بالتفصيل.

وأضاف:"نعمل على تحظير المريض وفحصه وسماع شكواه بالتفصيل ثم نقوم بشرح تفاصيل الجراحة ومضاعفاتها للمريض وأقاربه والاستعداد لها بكافة الإمكانيات خشية حدوث أية مضاعفات وحلها في وقتها المناسب ، ومتابعة المريض بعد الجراحة وعمل أشعة له وتحاليل مخبرية بعد الجراحة للتأكد من سلامة العمل الجراحي".

ولم يخفي الدكتور عبدالكريم بأنه يسعى بعد كل عملية يجريها على التأكد من سلامة العمل الجراحي وتوجيه إنتقادات لنفسه في حال التقصير معلل بان انتقاد الطبيب لنفسه خير من أن ينتقده الغير إضافة إلى مواجهة المضاعفات والعمل على حلها في حينها.

وقال:"إن التأخير في حل تلك المضاعفات يزيد من تعقيد المشكلة بينما العمل على حلها في وقتها يعد أمرا سهلا".

وشدد الدكتور عبدالكريم فرحان على أهمية أن يعتبر الطبيب مرضاه بالأقارب والتعامل معهم بصدق ، مشيرا إلى أن ذلك يعد من أهم ما يميز العلاقة بين الطبيب والمريض بما يخلقه من ثقة مطلقة كون المريض يسلم نفسه التي هي أغلى ما يملك لهذا الطبيب.

ـ أهمية احترام المهنة والتخصص:

ودعا الدكتور عبدالكريم إلى ضرورة احترام التخصص في التعامل مع المرضى من خلال عدم إجراء أية عمليات جراحية أو استقبال مريض في حال عدم القدرة على التشخيص أو إجراء العملية الجراحية أو من خارج تخصصك كطبيب متخصص بحالات معينة.

مشيرا إلى أن هناك من لا يخترم تخصصه ويذهب إلى تخصص آخر لمجرد كسب المال غير آبه بالمريض ولا بما يحصل له وهذا ، وقال إن مثل هذا يعد تشويها لمهنة الطب والأطباء الآخرين الذين يعملون بشرف وأمانة.

واستعرض الدكتور عبدالكريم عوامل النجاح والتميز التي يفتقدها الطبيب اليمني في الداخل ، مؤكدا على أن الإمكانيات تلعب دورا مهما في نجاح الطبيب.

وأعرب عن أسفه واستياءه الشديدين لما يمر به اليمن من ظروف إقتصادية جعلت من بعض الأطباء اللجوء إلى ما وصفه ببيع الضمير سواء لشركات الأدوية أو لمستشفيات خاصة.

وقال :" إن الظروف الاقتصادية التي بمر بها الوطن جعلت البعض يلجأ إلى بيع ضميره لشركات الادوية والمستشفيات الخاصه وجعل عمله فقط لتحقيق مكسب مادي".

ودعا الاطباء إلى "ضرورة أن يحترم كل شخص تخصصه وأن يعتبر هذا المريض ابنه أو شقيقه وأن يتقوا الله في هذا الشعب المسكين".

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