تعز: تظاهرة تطالب بكشف نتائج التحقيقات في واقعة مقتل الحمادي

تظاهر المئات في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، اليوم السبت، للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات في واقعة مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي.



وتجمع المتظاهرون أمام مقر قيادة اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط جنوب تعز، رافعين شعارات ولافتات تطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.



وطالب المتظاهرون اللجنة الرئاسية بكشف نتائج التحقيقات مع المتهمين، وسرعة إحالة كافة المتورطين بالجريمة إلى العدالة.



وأكد المتظاهرون في بيان استمرار تنظيم المسيرات الاحتجاجية حتى يتم الكشف عن نتائج التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة.



وقتل العميد الحمادي، في الثاني من ديسمبر الماضي، في منزله بمديرية المواسط جنوب تعز، وقالت مصادر مقربة منه إنها بنيران شقيقه ويدعى "جلال" إثر خلافات شخصية.







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