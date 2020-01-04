أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 4 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

الكشف بالأرقام عن خسائر الحوثيين خلال شهر ونصف في الحديدة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448047/ "الخليج 365"ينشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448051/ بالفيديو.. أردوغان يتعمد تجاهل الكوارث البيئية من مشروع قناة اسطنبول المائية السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448059/ قصف حوثي يطال الأطراف الشمالية في حيس جنوب الحديدة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448063/ بالصور.. تدشين برنامج دورات مراقبة وتقييم الأعمال الإنسانية في تعز السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448066/ "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال ال72 ساعة اللاحقة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448068/ مدير عام الصحة بالمهرة يفتتح مركز الأطباء التخصصي بالغيضة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448075/ خفر السواحل بحضرموت يضبط عمليتي تهريب مواد مخدرة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448078/ مؤسسة السبيل بالمهرة توزع 180 سلة غذائية على المتضررين والأسر الأشد فقرا السبت 4 يناير 2020 Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/448094/ سواحل ومرتفعات حضرموت وسقطرى على موعد مع امطار غزيرة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448095/ بالصور.. أمن مأرب يضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى صنعاء السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448045/ الخنبشي والبحسني يكرمان الطلاب الأوائل بجامعة حضرموت للعام الجامعي 2018 – 2019 السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448044/ قصف حوثي مكثف على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448043/ آل جابر: تطوير مطار العاصمة عدن سيعزز الحركة الاقتصادية في البلاد السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448039/ الإمارات توزع مساعدات غذائية على منطقة عبدالله غريب بوادي حضرموت السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448038/ الوكيل عبدون يفتتح فصلين دراسيين ومكتب للمعلمين بمدرسة الشوكاني بالشحر السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448037/ إب.. مصرع وإصابة خمسة حوثيين والمليشيا تفجر منزل شيخ قبلي في حبيش السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448036/ "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448028/ الحديدة.. الحوثية تستهدف المستشفى الريفي في التحيتا بالأسلحة الثقيلة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448021/ عمليات قصف واستهداف حوثية تطال "الطور" جنوب الحديدة السبت 4 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448016/

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