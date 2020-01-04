سواحل ومرتفعات حضرموت وسقطرى على موعد مع امطار غزيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا أثار انتشار السحب المنخفضة عصر اليوم السبت، على سواحل ومرتفعات حضرموت، توقعات الراصدين الجويين بهطول أمطار على المحافظة.

Advertisements من جانبها، توقعت جهات الأرصاد أن تشهد محافظة سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة طقس غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء منها. وأوضحت أن السواحل الجنوبية ستشهد أيضاً طقس غائم جزئياً يميل للبرودة مع احتمال تشكل السحب الماطرة أثناء الليل والصباح.

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