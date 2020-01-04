شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة السبيل بالمهرة توزع 180 سلة غذائية على المتضررين والأسر الأشد فقرا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة وزعت مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية بمحافظة المهرة، اليوم السبت، مشروع السلة الغذائية بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية من دولة الكويت الشقيقة، على الأسر المتضررة والأشد فقرا.

وأثناء التدشين، قال رئيس مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية، الأستاذ سالم السقاف، إن مشروع السلة الغذائية يستهدف 180 أسرة من المتضررين والأشد فقرا في منطقتي رخوت وحبقيت بمديرية سيحوت بمحافظة المهرة. Advertisements وأشاد السقاف، بدعم وجهود جميعة النوري ودولة الكويت للشعب اليمني في الجانب الإغاثي والإنساني. وثمن الدور الإنساني والتنموي والاجتماعي المتواصل الذي تقدمه جمعية الشيخ النوري، بمحافظة المهرة. وعبر المستفيدون من المشروع عن شكرهم لجمعية الشيخ النوري، ومؤسسة السبيل على هذه اللفتة الإنسانية للتخفيف عن معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة.

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