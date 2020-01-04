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شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : عُمان تتدخل لمنع "كارثة" قد تحول المنطقة لجهنم بعد مقتل سليماني؟.. هذا ما يدور خلف الكواليس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الشاهين@_FALCON_01
للمعلومية
دولة خليجية هرع إليها كل مسؤول أمريكي حضوراً واتصالاً للتهدئة والحوار مع ايران منذ الأمس
وللمعلومية أيضاً
انقسام في البيت الأبيض و الكونغرس الأمريكي بشأن توجيه الضربة الأمريكية بالأمس دون طرح الموضوع للتصويت أو إستيفاء المشروعية القانونية وفق القانون الدولي
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للمعلومية 🔴— المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123)
دولة في العالم تحاول جاهدة بعمل المستحيل لتخفيف حدة التوتر بين امريكا وإيران ..
من هي هذه الدولة والتي كررت ذلك سابقا؟#حزب_الله #قاسم_سليماني #العراق
للمعلومية 🔴— المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) January 3, 2020
دولة في العالم تحاول جاهدة بعمل المستحيل لتخفيف حدة التوتر بين امريكا وإيران ..
من هي هذه الدولة والتي كررت ذلك سابقا؟#حزب_الله #قاسم_سليماني #العراق
للمعلومية 🔴
دولة في العالم تحاول جاهدة بعمل المستحيل لتخفيف حدة التوتر بين امريكا وإيران ..
من هي هذه الدولة والتي كررت ذلك سابقا؟#حزب_الله #قاسم_سليماني #العراق
Advertisements— المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) January 3, 2020
للمعلومية 🔴— المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) January 3, 2020
دولة في العالم تحاول جاهدة بعمل المستحيل لتخفيف حدة التوتر بين امريكا وإيران ..
من هي هذه الدولة والتي كررت ذلك سابقا؟#حزب_الله #قاسم_سليماني #العراق
دولة في العالم تحاول جاهدة بعمل المستحيل لتخفيف حدة التوتر بين امريكا وإيران ..
من هي هذه الدولة والتي كررت ذلك سابقا؟#حزب_الله #قاسم_سليماني #العراق
٦٧٣
للمعلومية 🔴— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 4, 2020
دولة خليجية هرع إليها كل مسؤول أمريكي حضوراً واتصالاً للتهدئة والحوار مع ايران منذ الأمس
وللمعلومية أيضاً 🔴
انقسام في البيت الأبيض و الكونغرس الأمريكي بشأن توجيه الضربة الأمريكية بالأمس دون طرح الموضوع للتصويت أو إستيفاء المشروعية القانونية وفق القانون الدولي https://t.co/4jSJnfuzdW
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.