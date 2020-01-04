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عــــاجل : عُمان تتدخل لمنع "كارثة" قد تحول المنطقة لجهنم بعد مقتل سليماني؟.. هذا ما يدور خلف الكواليس

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عدن - ياسمين التهامي - الشاهين????@_FALCON_01

للمعلومية ????

دولة خليجية هرع إليها كل مسؤول أمريكي حضوراً واتصالاً للتهدئة والحوار مع ايران منذ الأمس

وللمعلومية أيضاً ????

انقسام في البيت الأبيض و الكونغرس الأمريكي بشأن توجيه الضربة الأمريكية بالأمس دون طرح الموضوع للتصويت أو إستيفاء المشروعية القانونية وفق القانون الدولي

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دولة في العالم تحاول جاهدة بعمل المستحيل لتخفيف حدة التوتر بين امريكا وإيران ..

من هي هذه الدولة والتي كررت ذلك سابقا؟#حزب_الله #قاسم_سليماني #العراق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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