عــــاجل : عميد بالمخابرات القطرية يكشف “السر” وراء اغتيال أمريكا المفاجئ لـ قاسم سليماني وكيف تجاوز الخط الأحمر؟

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عدن - ياسمين التهامي - شاهين السليطي@shaheensulaiti #قاسم_سليماني خلاص راح بعد ان عبث في امن الدول العربية وتسبب في قتل وتشريد وتهجير الملايين من المسلمين من أهل السنة في العراق وسوريا وغيرهم.

كانت امريكا توفر له الغطاء ولكن قتل عندما خرج عن طوعها وتجاوز الخط الأحمر وأمر الحشد الشعبي بمهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد !! Advertisements ٦٣٤ #قاسم_سليماني خلاص راح بعد ان عبث في امن الدول العربية وتسبب في قتل وتشريد وتهجير الملايين من المسلمين من أهل السنة في العراق وسوريا وغيرهم.

كانت امريكا توفر له الغطاء ولكن قتل عندما خرج عن طوعها وتجاوز الخط الأحمر وأمر الحشد الشعبي بمهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد !! — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 4, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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