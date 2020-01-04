شكرا لقرائتكم خبر عن لا الملك سلمان, ولا بن سلمان ,ولا اردوغان ,من يتزعم دول المنطقه ويسعى لنزع فتيل الحرب بين ايران وامريكا ودول اخرى ..الشيخ تميم بن حمد هو الزعيم وبتأيد الدول العظمى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/04 الساعة 10:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال الدبلوماسي الإيراني السابق، أمير موسوي، السبت، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وصل اليوم إلى طهران، حاملا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية إعلان مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار بغداد، أمس الجمعة. وكتب موسوي، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”وزير الخارجية القطري يصل طهران اليوم حاملا رسالة توسل ثالثة من ترامب للقيادة الإيرانية بعدم الرد على جريمته بحق (الشهيدين) قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما“.

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