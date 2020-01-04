شكرا لمتابعة خبر عن قيادي حوثي في ”ذمار“ يُهرب سجينا ويقتله خارج السجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القوات السعودية : توجه ضربة موجعة لقوات المجلس الانتقالي في العاصمة الموقتة عدن القلق يتصاعد على حياة عشرة صحافيين يواجهون أحكاما حوثية بالإعدام محافظ مارب يتعرض لأكبر عملية سرقة في تاريخه .. وسكرتيرة الصحفي متورط بذلك ..وتويتر يفضح الأرقام والاحصائيات عاجل: دقت ساعة الصفر.. إيران ترد على مقتل سليماني وسقوط عشرات الصواريخ على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وانفجارات ضخمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي في ”ذمار“ يُهرب سجينا ويقتله خارج السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.