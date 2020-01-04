شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية تُشعل غضباً بفيديو “ساخن” مع خبير تجميل بالعراق ونشطاء: “لو كان زوجها لما فعلت ذلك”! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - تسبب فيديو “ساخن” للفنانة شمس الكويتية مع خبير تجميل عراقي في إحداث ضجة واسعة بمواقع التواصل، حتّى أن بعض المعلّقين قالوا عن جرأة ما فعلته “شمس” معه إنه “لو كان زوجها لما فعلت ذلك”.حسب قولهم

وظهرت “شمس” في الفيديو مع خبير التجميل علي إسماعيل قبل مغادرتها العراق بعد إتمام حفلها الغنائي هناك، حيث احتضنها وتبادلا القبلات ما أثار تعليقاتٍ حادّة من متابعيها.

وكانت نشرت شمس منشورا طويلا عبر حسابها على ”إنستغرام“، قالت فيه: ”انعرض علي حفلات كثيرة في لوس أنجلوس وفي القاهرة ودبي ولندن وفي جدة والمغرب.. ولما انعرض علي عقد حفل في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل اللي حاصل“.

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وأضافت: ”أولا أنا أعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانيا لأني حسيت أن أكثر إنسان محتاج يفرح في الدنيا هو الإنسان العراقي“.







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