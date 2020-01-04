شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مفاجئ يكشف علاقة محمد بن سلمان بمقتل قاسم سليماني ..شاهد المفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعاد نشطاء على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تداول فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تحدث فيه عن صراعات منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المملكة لن تنتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف تعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران”.

وقال محمد بن سلمان في الفيديو: “المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، لدغنا مرة، والمرة الثانية لن نلدغ، ونعرف أننا الهدف الرئيس للنظام الإيراني، الوصول لقبلة المسلمين الهدف الرئيسي للنظام الإيراني”.

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وتابع ولي العهد السعودي: “لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة عندهم في إيران وليس في السعودية”.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على موقع “تويتر”، أنه مترجم للغة الفارسية التي تعتبر اللغة الرسمية في إيران”.