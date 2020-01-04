شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد المفاجأة.. صحيفة خليجية اعلنت عن خطة إغتيال قاسم سليماني قبل يوم من تنفيذها ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت صحيفة “الراي” الكويتية، إنّها لم تكن تتوقع الجدية التي كان يتحدث بها مسؤولون أمركيون حول “اعادة تأسيس توازن رعب” اميركي مع ايران، حينما تطرّقت في تقريرٍ لها نشرته الخميس لردود الفعل الأميركية على اقتحام مجموعات عراقية موالية لايران المحيط الخارجي للسفارة الأميركية في بغداد.

وفي التقرير، قال مايكل بريغانت، المسؤول السابق في وزراة الدفاع الاميركية للصحيفة، انه قدم عددا من الاقتراحات لزملائه العاملين في الادارة، ومنها تأسيس توازن رعب في العراق، بما في ذلك استهداف الشخصيات العراقية التي تعمل بإمرة (قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، وفي طليعتهم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس وقائد ميليشيا بدر هادي العامري ورئيس الحشد الشعبي السابق فالح الفياض.

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• وردنا الان : فيديو مفاجئ يكشف علاقة محمد بن سلمان بمقتل قاسم سليماني ..شاهد المفاجأة

• عاجـــل : ايران تبدأ عملية الانتقام لمقتل قاسم سليماني ..عشرات الصواريخ تسقط الان على قواعد عسكرية أمريكية وانفجارات ضخمة تهز هذة المواقع ..«صور وتفاصيل طارئة»

• شاهد : أمير سعودي يعين هذة الفتاة في إماراته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)

• ماعلاقة "الضابط المصري" في دبي مع "ابنة تميم" بحادثة وفاة المذيعة "نجوى قاسم" ؟ «تفاصيل صادمة»

• شقيقة المذيعة "نجوى قاسم" تكشف عن مفاجأة لم تكن بالحساب عن موت شقيقتها المفاجئ "فيديو"

Advertisements

• هل تذكرون الفنانة شمس الكويتية ..شاهدو فضيحتها الاخلاقية الجديدة ..قبلات واحضان غرامية ..والمفاجأة من هو عشيقها الجديد ..«فيديو»

• عاجـــل : قبل ساعتين من الان : محمد علي يعود إلى الواجهة ويزلزل الشارع المصري بفضيحة جديدة للسيسي وزوجته ..شاهد

• تحذير طبي عاجل من هذا المشروب الخطير الموجود في كل منزل .. إنه يضعف قدرتكم الجنسية ويعرضكم للإصابة بهذه الأمراض القاتلة..تعرفو على الان !

• عاجـــل : فيصل القاسم يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن الحدث المرعب الذي سيزلزل عشر دول عربية بعد أيام

• عاجـــل : أمريكا تتحدى إيران وتصطاد قيادي جديد بالحرس الثوري بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني ..«شاهد الاسم والصورة وتفاصيل العملية»

---------------------------------

وأضاف بريغانت ان “المهندس، مثلا، هو على لائحة الشخصيات الارهابية، وهو ما يمنح ادارة ترامب المسوغ القانوني لاستهدافه”.

ويبدو ان بريغانت كان يعكس نقاشا جديا داخل ادارة الرئيس دونالد ترامب، وهو نقاش صار جليا انه انتهى لمصلحة مؤيدي استهداف القياديين الايرانيين والتابعين لايران داخل العراق، بعد ان استهدفت اميركا في غارة جوية سليماني والمهندس وآخرين اثناء خروجهم بسيارتين من مطار بغداد الدولي.

واعلن “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، مقتل 4 ضباط عسكريين إيرانيين كانوا يرافقون قائد الفيلق قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق.

وقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي و8 أشخاص كانوا برفقتهما في قصف صاروخي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.