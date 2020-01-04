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صنعاء - ياسمين الخيامي - اللواء سلطان العرادة يتعرض لأكبر عملية سرقة في تاريخه وسكرتيرة الصحفي متورط حتى النخاع ..وتويتر يفضح الأرقام والاحصائيات

كشفت أرقام وإحصائيات الصفحة الرسمية لمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة عن تعرضه لأكبر عملية سطو وسرقة لمتابعيه , قام بها المشرف على صفحته وهو سكرتيره الصحفي الخاص " علي الغليسي" .

حيث تشير مؤشرات صفحة " محافظ مأرب " أنه تم تأسيسها في مارس – 2013 , وعدد متابعيها حتى اليوم هو ( 16) ألف متابع وبضع مئات لا غير , وهو رقم متواضع جدا مقارنه بصغار المسئولين , في حين يكشف تويتر أن سكرتيره الصحفي على الغليسي أسس صفحته الشخصية على تويتر في مارس – 2012 , وكان قبل تسلمه مهام عمله كسكرتير لمحافظ مأرب كان عدد متابعيه أقل من الف متابع , لكنه اليوم يحظى بأكثر من (41) ألف متابع , حيث قام سكرتير اللواء سلطان العرادة بتجميد نشاط صفحة محافظ مأرب , وتحويل صفحته الشخصية , كمصدر وحيد لأنشطة وفعاليات وزيارات وتصريحات محافظ مأرب , حيث يضطر المتابعين لمتابعة صفحة سكرتير المحافظ , لأنهم لا يعثرون على أي معلومات أو صور لأشهر محافظي الشرعية إلا في صفحة "الغليسي " .

وخلال هذا الرصد الذي يكشف أكبر عملية سرقة للمتابعين , قام بها سكرتير صحفي , ليس على مستوى اليمن فقط بل على مستوى الوطن العربي , وهو ما يكشف أيضا عن مدى الخيانة الصحفية التي تعرض لها محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة من قبل سكرتيره الصحفي :

تضمن حساب سلطان العرادة خلال 2019 - 3 تغريدات فقط وثقت انشطته ولقاءته .

تضمن حساب سلطان العرادة خلال 2018 - 11 تغريدة فقط

تضمن حساب سلطان العرادة خلال 2017 - 12 تغريدة فقط

تضمن حساب سلطان العرادة خلال 2016 - 23 تغريدة فقط

تضمن حساب سلطان العرادة خلال 2015 - 41 تغريدة

تضمن حساب سلطان العرادة خلال 2014 - 69 تغريدة

كما قام سكرتير محافظ مأرب بتثبيت تغريدة , يظهر فيها أسمه سكرتير لمحافظ مأرب وصورته , توضح قيامه بالرد على صحيفة عكاظ بعد مقال مسئ للواء سلطان العرادة نشر فيها ., ثم قام بحذف التغريدة السابقة , وقام بتثبيت تغريدة أخرى مازالت حتى اللحظة في واجهة صفحة اللواء سلطان العرادة ,تظهر اسم الغليسي ورسالته لصحيفة عكاظ, حيث قام بنشرها في تاريخ 14 ديسمبر ومازالت حتى كتابة هذا التقرير 4 يناير 2020م في واجهة الصفحة.

ويعتبر مواقع التواصل تويتر من أهم منصات التواصل الاجتماعي في العالم , حيث يعد مصدرا مهما لتوثق أنشطة وفعاليات السياسيين وتصريحاتهم .

ويرى مراقبون أن متابعي صفحة اللواء سلطان العرادة يفترض أن يتجاوز أكثر من 300 ألف متابع كأقل قليل مقارنه بنشاطه السياسي محليا وخارجيا , خاصة وهو يحظى باهتمام وسائل الاعلام المحلية والدولية, وعلى الجانب الاخر هناك بعض محافظي المحافظات يقتصر نشاطهم على توزيع الإغاثة أو الزيارات الميدانية لالتقاط بعض صور السلفي يحضون بعشرات الالاف من المتابعين على تويتر.

مصادر مقربة من الغليسي أكدت أن إيقاف نشاط صفحة اللواء سلطان العرادة متعمد وليس كما يروج الغليسي أنه فقد كلمة السر لدخولها.

الى ذلك طالب مصدر في مكتب محافظ محافظة مارب بإحالة الغليسي للتحقيق , كون ما قام به يعد خيانة كاملة الأركان , ويجب ان يحاسب عليها .

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