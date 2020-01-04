بمواجهات سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.. - إب: الحوثيون يفجرون منزل شيخ قبلي بمديرية "حبيش"

سقط قتلى وجرحى في مواجهات بين مليشيا الحوثي الانقلابية ومسلحين قبليين في مديرية حبيش، شمال محافظة إب.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، اقتحمت قرية "عضالم" بعزلة "الصدر" بمديرية حبيش، بعشرات المسلحين، وحاولت اختطاف شيخ قبلي يُدعى "عبدربه البخيتي" ومرافقيه، قبل أن تدور بين الجانبين مواجهات سقط فيها خمسة قتلى وجرحى من الحوثيين وعدد غير معلوم من الأهالي.



وبحسب المصادر فإن المسلحين القبليين، تصدوا للحملة وتبادلوا معها إطلاق النار، قبل أن ينسحبوا إلى مناطق أخرى بعد نفاد الذخيرة.



المصادر أفادت أن المليشيا، عاودت الجمعة، اجتياح القرية وتفجير منزل الشيخ "البخيتي" واختطاف مصابين من أسرته وسط مخاوف من تصفيتهم.



ويقول سكان محليون إن الشيخ البخيتي، يحظى بقبول واسع في مديرية حبيش، ونجح مؤخرا في حل قضايا اجتماعية كثيرة، وسحب البساط من تحت سلطة الحوثيين ومشايخ المنطقة، الامر الذي أثار حفيظة قيادات في المليشيا الحوثية ومشائخ موالون لهم وقاموا باستهدافه.



وارتفعت عدد المنازل المفجرة في المحافظة على أيدي الحوثيين منذ أكتوبر 2014م، إلى(82) منزل معظمها تعود لقيادات قبلية ووجاهات اجتماعية وقيادات في المقاومة الشعبية.



وتعرض مشائخ إب من غير الموالين للحوثيين لحملات استهداف ممنهجة طالت العشرات منهم منذ اليوم الأول لاجتياح الحوثيين المحافظة وحتى اليوم، وخلال خمس سنوات ارتكبت المليشيات أبشع أنواع الجرائم بحق قيادات قبلية واجتماعية وصلت حد التصفية الجسدية والتمثيل بهم وتفجير منازلهم.

