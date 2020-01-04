شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. وفاة الفنانة المصرية "سوسن بدر" قبل قليل بشكل مفاجئ .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - فُجع الوسط الفنّي والجمهور العربي بخبر وفاة النجمة المصرية سوسن بدر بعد تعرّضها لحادث مرور.

الخبر انتشر كالنار في الهشيم، وبالبحث في الموضوع تبيّن أنها اشاعة وأن النجمة بخير ولم تتعرّض إلى أي حادث .

والنجمة سوسن بدر هي ابنة للممثلة «آمال سالم»، يطلق عليها لقب «نفرتيتي السينما المصرية» حيث تتميز بملامح مصرية فرعونية، درست في «معهد الفنون المسرحية»، كان المخرج شادي عبد السلام قد اختارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه أخناتون الذي لم يكتمل فقد عاجله الأجل قبل أن يتمكن من اكماله وتصويره ولم يقدر للفيلم أن يخرج للنور.

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