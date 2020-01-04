خفر السواحل بحضرموت يضبط عمليتي تهريب مواد مخدرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 الخليج 365 - المكلا تمكنت قوات خفر السواحل في محافظة حضرموت، مؤخرا، من ضبط عمليتي تهريب مواد مخدرة وممنوعة في القطاع الشرقي لخفر السواحل من بوابة حضرموت الشرقية.

Advertisements ووقعت عملية الضبط الأولى، عصر الخميس الماضي، حيث رصد أفراد خفر السواحل مجموعة من المهربين. وحرر خفر السواحل محضرا بالواقعة، وسلمهم إلى جهات الاختصاص القانونية. وشهدت منطقة القرين على الساحل، الجمعة الماضي، واقعة القبض الثانية على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة، عبارة عن ستة صواريخ حشيش، وكمية تقدر بحوالي ربع كيلو حشيش، ومبلغ مالي.

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