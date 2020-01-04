- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
أفشلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت محاولتي تسلل نفذها عناصر العدوان السعودي الاميركي في تعز.
وأوضح مصدر عسكري يمني بتعز أن “مجاميع من الخونة المرتزقة حاولوا التسلل على مواقع المجاهدين في جبهة صبر، لكن وحدات من الجيش واللجان تصدت لهم وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد وعاد من تبقى منهم يجرون أذيال الهزيمة”.
وأكد المصدر “جهوزية الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات والتصميم على تطهير اليمن من دنس الغزاة والمنافقين مهما كانت التضحيات”.
كانت هذه تفاصيل خبر افشال محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.