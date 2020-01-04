افشال محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز



أفشلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت محاولتي تسلل نفذها عناصر العدوان السعودي الاميركي في تعز.

وأوضح مصدر عسكري يمني بتعز أن “مجاميع من الخونة المرتزقة حاولوا التسلل على مواقع المجاهدين في جبهة صبر، لكن وحدات من الجيش واللجان تصدت لهم وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد وعاد من تبقى منهم يجرون أذيال الهزيمة”.

وأكد المصدر “جهوزية الجيش واللجان الشعبية في مختلف الميادين والجبهات والتصميم على تطهير اليمن من دنس الغزاة والمنافقين مهما كانت التضحيات”.