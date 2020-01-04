شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة أردنية تصدم متابعيها بنشر صورها بإطلالة “عارية”! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمت الفنانة الأردنية مي سليم متابعيها بنشر صور بفستان يظهرها عارية تمامًا من الأسفل حتى فوق الركبة.

ونشرت مي سليم صور بفستان أسود مكشوف الساق، وبدت تستعرض فيه أنوثتها من خلال تعري الجزء الأسفل.

واستفزت الصور الجمهور واعتبروا أن هذه الإطلالة الجريئة لا تتناسب مع القيم المجتمعية.

وهاجم آخرون مي سليم، واصفين إياها بأنها تتعمد إثارة الجدل بعريها واستعراض أنوثتها ومفاتنها بشكل مستفز، بينما أبدى أخرون إعجابهم بإطلالتها.

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