شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. البنك المركزي اليمني يعلن عودة حاويات المليارات بعدن سليمة باقفالها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد البنك المركزي استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة للبنك بعد ان تعرضت لعملية سطو في رصيف ميناء عدن من قبل عناصر خارجة عن القانون قبل ايام.

كما أكد البنك في بلاغ تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) استعادة الحاويات وتسليمها الى للبنك المركزي كاملة وباقفالها الرسمية.. مشيدا بالتحركات السريعة لقيادة قوات التحالف والتي اثمرت عن استعادة الحاويات بشكل فوري.

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ولفت البنك الى انه يعمل باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفق القانون.. موضحا ان اوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول الا بعد ان تستكمل اجراءات الاصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

واهاب بالجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة والشائعات التي لا تستند الى اسس مصرفية سليمة وموثوقة .. مؤكدا انه لن يسمح بأي إساءة الى سمعة البنك ومهنيته او الاعتداء على كل ما يخصه ويعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر بمثل هذه التصرفات الغير مسئولة التي تعد سابقة تهدد استقلالية البنك وحياديته وتعرض الاقتصاد الوطني للمخاطر خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.