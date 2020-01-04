"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال  ال72 ساعة اللاحقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
عدن - الخليج 365
ينشر "الخليج 365"، الطقس المتوقع خلال ال72ساعة اللاحقة بمشيئة الله تعالى للفترة من مساء يوم الأحد 05/01/2020 حتى مساء يوم الاربعاء 08/01/2020م.
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية فإن اجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لهطول امطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على اجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية و غائمة جزئياً على السواحل الغربية وارخبيل سقطرى مع فرصة لهطول امطار خفيفة بينما تكون الاجواء مغبرة نسبياُ على المناطق الصحروية.
وتابع أن الرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والرمال على المناطق الصحروية فيما تكون شمالية الى غربية معتدلة على السواحل الغربية وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية و شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة في ارخبيل سقطرى.
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