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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم، تمديد وضع "الحماية المؤقتة" لليمن وفق برنامج (TPS) حتى 3 ديسمبر 2021، بعد أن كان مقرراً أن ينتهي في 3 مارس 2020. وقال وكيل وزارة الأمن الداخلي الاميركي بالوكالة، تشاد وولف، إنه تم "تمديد فترة الحماية المؤقتة (TPS) لليمن لمدة 18 شهرًا حتى 3 سبتمبر 2021"، وفق ما اوردته دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية في موقعها على شبكة الانترنت.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية وضع الحماية المؤقتة باليمن في 3 سبتمبر 2015، وأعادت تصميمه آخر مرة في يناير 2017. جديد "الخليج 365" شاهد : لن تصدق.. أول عاصمة عربية تفاجئ الجميع وتسبق ايران وترفع صور "سليماني" في جميع شوارعها : والمواطنيين يصابوا بالصدمة عـــــاجل : بعد مقتل رجل ايران الاول في الشرق الاوسط "سليماني" "أمريكا" تثلج صدور كل اليمنيين ( تفاصيل ) عــــاجل : قوات سعودية ضخمة تزلزل العاصمة المؤقتة " عدن " وتوجة ضربة قاضية لقوات الإنتقالي ( تفاصيل ) ورد الان : الطب الشرعي يفاجئ الجميع ويفجر مفاجأة مدوية بشأن وفاة نجوى قاسم وإعلان عاجل من البحث الجنائي (تفاصيل صادمة) عــــــاجل : عبد الباري عطوان يزلزل العالم ويعلن اندلاع الحرب العالمية الثالثة ويكشف ما يجري خلف الكواليس ( تفاصيل طارئة ) صدمة كبيرة لليمنيين.. انهيار غير مسبوق للريال و42 ريال الفارق بين صنعاء وعدن - (أسعار الصرف الآن) عــــاجل : اول وزير خليجي يصل طهران عقب ساعات من مقتل قاسم سليماني ( تفاصيل ) فلكي يمني شهير يكشف عن أهم مؤشر ستشهده اليمن الأسبوع القادم بالصور ضبط أكثر من 200 مليون ريال اثناء محاولة إدخالها إلى عدن عـــاجل : " السعودية " تفاجئ الجميع وتطلق اقوى تحذير لكل المواطنين والمقيمين في المملكة ورد الان : ايران ترعب العالم وتهدد وتعلن عن استعدادت وتحرك في اليمن و 3 دول عربية للرد على مقتل اقوى رجالها "سليماني" ( تفاصيل ) شاهد.. هذه هي “خطة قاسم سليماني التي أنهت حياته”.. تفاصيل اجتماعه بقادة عراقيين قبل مقتله ومخططه الكبير لضرب أمريكا تزن أكثر من طنين وقدراتها لا تصدق.. “الحاصدة” هذه هي الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني وحولت جسده لأشلاء شاهد| في المدينة المنورة .. كيف حاول سائق اغتصاب فتاة سعودية في سيارته؟ شاهد.. فجر السعيد تحتفي بمقتل قاسم سليماني وهذا ما قالته عن حماس وحزب الله وقتل المصريين! Advertisements شاهد.. فيديو “إباحي” لـ”إنجي خوري” وشاب يثير ضجة كبيرة! شاهد.. "علامات الساعة" نساء عاريات ورقص وتمايل.. عرض أزياء في مدينة الرسول يشعل غضب واسع في السعودية ! شاهد.. شمس الكويتية تُشعل غضباً بفيديو “ساخن” مع خبير تجميل بالعراق ونشطاء: “لو كان زوجها لما فعلت ذلك”! شاهد.. الفتاة السعودية مهووسة الجنس "هند القحطاني" تثير جدلا واسعا بظهور جديد في حفلات الهالوين فوز العتيبي بعدما جرّبت الأمر في حديقة ليلة رأس السنة .. عادت “لتفعلها” في البيت وتنشر الفيديو! شاهد: فيديوهات جديدة توضح بداية واقعة التحرش بفتاة المنصورة في مصر .. والضحية تروي التفاصيل

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