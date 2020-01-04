شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: الجريمة البشعة التي هزت عمان فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة لموقع الوكيل الاخباري تفاصيل الجريمة البشعة التي راح ضحيتها عامل وطن في منطقة جبل النزهة بالعاصمة عمان فجر اليوم الاحد .

وفي التفاصيل قالت المصادر ان العامل انهى عمله في تمام الساعة السادسة مساءً يوم امس السبت وعاد الى منزله ، بمنطقة جبل النزهة بالعاصمة عمان ، حيث وقعت الجريمة خارج اوقات العمل .

ولفتت المصادر ان العامل توفي اثر تعرضه للنحر في منطقة الرقبة ، في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الاحد ، داخل "حوش " منزله .

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وبينت المصادر انه قد تم ابلاغ الاجهزة الامنية التي حضرت الى الموقع على الفور وحولت الجثة الى الطبيب الشرعي وباشرت التحقيقات .

ووفق المصادر ان عامل الوطن ويدعى " ي ، ق " كان يعاني من عدم القدرة على السمع .



فيما لم يصدر تصريح امني عن الحادثة بعد ، وسنوافيكم فيه حال الحصول عليه .