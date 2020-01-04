شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير.. انفجارات ضخمة بعد سقوط صاروخ باتجاه السفارة الامريكية..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت أنباء من العراق بسقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية في بغداد مساء اليوم السبت.

كما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي انفجار في بغداد، مضيفةً أن سببه غير معروف.

إلى ذلك نقل الإعلام العراقي: أن هناك استهداف صاروخي لقاعدة بلد الجوية في شمال بغداد

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ونقلت قناة العربية عن مصدر أمني عراقي أن صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط السفارة الأميركية ببغداد.. دون ان تكشف مزيدا من التفاصيل.

وتساءل رواد المواقع التواصل الاجتماعي "هل بدأ الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني؟". مازلنا ننتظر.