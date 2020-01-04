شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. امريكا تفاجى اليمنيين و تزف لهم هذا الخبر السار..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم، تمديد وضع "الحماية المؤقتة" لليمن وفق برنامج (TPS) حتى 3 ديسمبر 2021، بعد أن كان مقرراً أن ينتهي في 3 مارس 2020.

وقال وكيل وزارة الأمن الداخلي الاميركي بالوكالة، تشاد وولف، إنه تم "تمديد فترة الحماية المؤقتة (TPS) لليمن لمدة 18 شهرًا حتى 3 سبتمبر 2021"، وفق ما اوردته دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية في موقعها على شبكة الانترنت.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية وضع الحماية المؤقتة باليمن في 3 سبتمبر 2015، وأعادت تصميمه آخر مرة في يناير 2017.

ويقصد بقانون "الحماية المؤقتة" أنه خلال الفترة المحددة، لن يتم ترحيل المواطنين اليمنيين المؤهلين (والأشخاص الذين لا يحملون الجنسية ويقيمون عادة في اليمن) والذين تمت الموافقة على دخولهم حالة الحماية المؤقتة من الولايات المتحدة.

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وسيسمح التمديد لليمنيين بتسجيل أنفسهم لدى الهيئات المختصة لتجديد حالتهم حتى 3 سبتبمر 2021.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت واشطن في 20 ديسمبر الماضي إلى ضمان عدم ترحيل حوالي 1.250 يمنيا يعيشون حاليا في الولايات المتحدة إلى بلادهم التي تمزقها الحرب، عبر تمديد وإعادة تصميم "وضع الحماية المؤقتة" لليمن.

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بالإنابة في واشنطن أندريا براسو: "بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في النزاع في اليمن، سيكون عدم تمديد وضع الحماية المؤقتة قاسيا بشكل خاص بالنسبة لليمنيين في الولايات المتحدة. ينبغي لواشنطن التوضيح بأنها لن تعيد الناس إلى بلد تعصف به الحرب والمجاعة".