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عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي والكاتب الفلسطيني عبدالباري عطوان على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة. وقال عبد الباري عطوان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن أمريكا وإسرائيل ستدفع ثمن اغتيال سليماني غاليا . جديد "الخليج 365" ورد الان : الطب الشرعي يفاجئ الجميع ويفجر مفاجأة مدوية بشأن وفاة نجوى قاسم وإعلان عاجل من البحث الجنائي (تفاصيل صادمة) عــــــاجل : عبد الباري عطوان يزلزل العالم ويعلن اندلاع الحرب العالمية الثالثة ويكشف ما يجري خلف الكواليس ( تفاصيل طارئة ) صدمة كبيرة لليمنيين.. انهيار غير مسبوق للريال و42 ريال الفارق بين صنعاء وعدن - (أسعار الصرف الآن) عــــاجل : اول وزير خليجي يصل طهران عقب ساعات من مقتل قاسم سليماني ( تفاصيل ) فلكي يمني شهير يكشف عن أهم مؤشر ستشهده اليمن الأسبوع القادم بالصور ضبط أكثر من 200 مليون ريال اثناء محاولة إدخالها إلى عدن عـــاجل : " السعودية " تفاجئ الجميع وتطلق اقوى تحذير لكل المواطنين والمقيمين في المملكة ورد الان : ايران ترعب العالم وتهدد وتعلن عن استعدادت وتحرك في اليمن و 3 دول عربية للرد على مقتل اقوى رجالها "سليماني" ( تفاصيل ) شاهد.. هذه هي “خطة قاسم سليماني التي أنهت حياته”.. تفاصيل اجتماعه بقادة عراقيين قبل مقتله ومخططه الكبير لضرب أمريكا تزن أكثر من طنين وقدراتها لا تصدق.. “الحاصدة” هذه هي الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني وحولت جسده لأشلاء شاهد| في المدينة المنورة .. كيف حاول سائق اغتصاب فتاة سعودية في سيارته؟ شاهد.. فجر السعيد تحتفي بمقتل قاسم سليماني وهذا ما قالته عن حماس وحزب الله وقتل المصريين! شاهد.. فيديو “إباحي” لـ”إنجي خوري” وشاب يثير ضجة كبيرة! شاهد.. "علامات الساعة" نساء عاريات ورقص وتمايل.. عرض أزياء في مدينة الرسول يشعل غضب واسع في السعودية ! شاهد.. شمس الكويتية تُشعل غضباً بفيديو “ساخن” مع خبير تجميل بالعراق ونشطاء: “لو كان زوجها لما فعلت ذلك”! شاهد.. الفتاة السعودية مهووسة الجنس "هند القحطاني" تثير جدلا واسعا بظهور جديد في حفلات الهالوين Advertisements فوز العتيبي بعدما جرّبت الأمر في حديقة ليلة رأس السنة .. عادت “لتفعلها” في البيت وتنشر الفيديو! شاهد: فيديوهات جديدة توضح بداية واقعة التحرش بفتاة المنصورة في مصر .. والضحية تروي التفاصيل

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وقال عطوان: “هذا إعلان حرب ومن غير المستبعد أن يكون الرد سريعا وبقصف صاروخي لأهداف اسرائيلية والله اعلم”. ولفت إلى أن “ترامب يتبنى أسلوب الاغتيالات الاسرائيلي لإنقاذ نفسه من العزل”. واضاف قائلاً: “سيدفع وبلده ودولة الاحتلال ثمنًا غاليا الرد سيأتي حتمًا ويطبخ حاليا، واغتيال سليماني والمهندس مغامرة

ستغير المعادلات في المنطقة لغير صالح من اقدموا عليها انها الحرب والأيام بيننا”. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأبو مهدي

المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في قصف أمريكي استهدف سيارتهما في مطار بغداد الدولي. اغتيال قاسم سليماني

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس

الثوري الإيراني، بأمر من الرئيس دونالد ترامب. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن العملية تهدف إلى منع المزيد من الهجمات من قِبَل إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة

ستواصل حماية مصالحها في المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من وجهة نظرها. وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح الجمعة، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية

وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي،

مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى “احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين”.

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