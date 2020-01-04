شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبيرة لليمنيين.. انهيار غير مسبوق للريال و42 ريال الفارق بين صنعاء وعدن - (أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجعت العملة الوطنية (الريال) بشكل لافت في تداولات، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ويتسبب الانهيار المستمر للعملة بصدمة كبيرة لليمنيين الذين يعانون من وضع معيشي متردي منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال مالكو شركات صرافة إن الريال تراجع في عدن حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 623 ريالاً، وفي صنعاء 581 ريالاً.



أسعار الصرف في صنعاء:

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الريال السعودي

شراء: 153.2

بيع: 153.6

الدولار

الاميركي شراء: 581

بيع: 583

أسعار



الصرف في عدن :

الريال السعودي

شراء: 163 - 164

بيع: 165



الدلار الاميركي

شراء: 620 - 623

بيع: 628

