الشوافي : الأرض غدا في أبعد مسافة من الشمس و القمر يقارن الثريا فجر الثلاثاء القادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته في فيسبوك عن حدثين فلكيين و يقول تكون الأرض في أقرب مسافة لها من الشمس وتدعى الحضيض المداري هذا العام يوم الأحد 5 يناير 2020 الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3) حيث تكون المسافة بين الأرض و الشمس حوالي 147091143 كيلو متر، يحدث ذلك لان الأرض تدور حول لشمس في مدار بيضاوي (ليس دائرة تماماً) فهي تقترب ثم تبتعد لتبلغ أبعد مسافة لها من الأرض ما يدعى الأوج والتي تزيد عن المسافة الحالية بحوالي 5 مليون كيلومتر و ذلك في شهر يوليو القادم.

كما كشف الفلكي عدنان الشوافي أن القمر يقارن الثريا فجر الثلاثاء القادم في قِرَان حادي عشر و يقول يحدث الإقتران للقمر مع الثريا حوالي الساعة 4 فجر الثلاثاء 7 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441، و يكون القِرَان المركزي تحت الأفق (بعد غروب القمر) حيث يغرب القمر على غرب اليمن حوالي الساعة 3:10 فجر الثلاثاء قبل غروب الثريا، ويمكن الراصدون رصد القمر قرب الثريا في ذات الليلة قبل غروبه، ويعتبر هذا القِرَان بداية الشهر القِرَاني “قِرَان حادي عشر.”، كما ان المزارع ربط ويتابع هذة القرانات (الشهور القِرَانية) لمعرفة الانواء الفلكية والطقس و المعالم الزراعية.