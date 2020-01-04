تكتل الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان يدين جريمة استهداف سليماني والمهندس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أدان تكتل الأحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان جريمة استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما بغارة أمريكية في العراق .

وحمل التكتل في بيان لها، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الخطيرة .

وأكد البيان الاستمرار في الدرب النضالي الجهادي لمحور المقاومة وأن دماء الشهداء القادة ستبقى ديناً في أعناق احرار الأمة الإسلامية حتى دحر المشروع الامريكي الصهيوني الغربي في المنطقة .