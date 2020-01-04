الخنبشي والبحسني يكرمان الطلاب الأوائل بجامعة حضرموت للعام الجامعي 2018 – 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

نظمت جامعة حضرموت بقاعة الفقيد علي هود باعباد برئاسة الجامعة حفل التخرج السنوي لتكريم الطلاب الخريجين الأوائل والحائزين على مرتبة الشرف للعام الجامعي 2018 – 2019م برعايس رئيس الجمهورية.

وفي الحفل الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم أشار الدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم قريباً البدء بالعمل بالمستشفى الجامعي للسرطان بدعم من المملكة العربية السعودية وكذلك أنشاء كلية طب الأسنان بتمويل دولة الكويت.

وقال أن الحكومة وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعقد مؤتمراً علمياً لتقييم التعليم الجامعي في بلادنا بهدف وضع خطة استراتيجية للنهوض بالتعليم الجامعي والاهتمام النوعي بالجامعات اليمنية وتأهيل كوادرها وتطوير مخرجاتها داعياً جامعتي حضرموت وسيئون لفتح تخصصات جديدة تواكب متطلبات واحتياجات المحافظة مؤكداً أنه تم الترتيب لعقد اجتماع مشترك بين دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة لمناقشة أوضاع جامعة حضرموت .

من جانبه قدم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية التهاني والتبريكات للطلاب الخريجين مشيراً إلى أن جامعة حضرموت تخطو خطوات متطورة من أجل تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة ستدخل لتطوير بعض المباني بالجامعة من خلال بناء دور أضافي بكلية العلوم البيئية والأحياء البحرية وكذلك ترميم السكن الجامعي للطلاب وسعي السلطة المحلية للبحث عن تمويل لبناء كلية التمريض داعياً رئاسة الجامعة إلى إعداد الدراسات اللازمة لهذه المشاريع وتقديمها للجهات المختصة للبدء بتنفيذ العمل.

Advertisements

وأكد المحافظ البحسني أن السلطة المحلية ستعمل على توفير فرص عمل جديدة للخريجين خلال العام 2020م الذي سيكون عاماً للاستثمار والتنمية وقال سيشهد عام 2020م مشاريع استثمارية جديدة ستخلق فرص عمل للخريجين الشباب في جميع القطاعات وقال البحسني أن حضرموت تفتخر بأبنائها الشباب المتميزين في مختلف تخصصاتهم العلمية .

من جهته أشار الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت أن الجامعة اليوم تحتفل بتخرج الدفعة 21 من حملة البكالوريوس والدفعة 16 من حملة الماجستير مشيراً إلى أن عدد الطلاب المحتفى بهم أكثر من 1000 طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة مقدماً التهاني والتبريكات باسم رئاسة الجامعة ومنتسبيها للطلاب الخريجين.

مؤكداً أن جامعة حضرموت بدأت بمشروع الجودة والاعتماد الأكاديمي وأنشاء عدد من المعامل والمختبرات والقاعات الدراسية وتعد جامعة حضرموت أول جامعة يمنية تنشئ نظام خاص بالجودة والاعتماد الأكاديمي مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي من خلال النشر بالمجلات العلمية وعقد عدد من المؤتمرات العلمية وقال أن الجامعة نفذت خلال العام 2019م المؤتمر العلمي للطلاب الذي تنفرد به جامعة حضرموت عن بقية الجامعات اليمنية والمؤتمر العلمي الرابع للعلوم الإنسانية والمؤتمر الدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية في ديسمبر الماضي الذي حقق نجاح كبير على المستوى المحلي والدولي وأشار أن جامعة حضرموت ستنظم خلال العام 2020م عدد من المؤتمرات العلمية انطلاقاً من أعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 2020م عاماً للبحث العلمي والابتكار داعياً الحكومة إلى توفير الاعتمادات المالية لإنجاحه .

وتخللت الحفل فقرات غنائية فرائحيه بالمناسبة نالت اعجاب الحاضرين .

وفي ختام الحفل قام نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي واللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت ونواب رئيس الجامعة بتكريم الطلاب الخريجين الأوائل والحائزين على مرتبة الشرف وتسليمهم الشهادات والميداليات عرفاناً لنيل درجة التخرج كما تم تكريم أسرة الفقيد سعيد محفوظ باطرفي مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب سابقاً بدرع تذكاري عرفاناً لجهوده المبدولة في خدمة الجامعة .

حضر الحفل كل من : الأستاذ الدكتور / عبدالله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والأستاذ الدكتور / سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والأستاذ الدكتور / هادي سالم الصبان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ومساعدين نواب رئيس الجامعة والأستاذ عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة وعدد من عمداء كليات الجامعة ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ومدراء عموم المكاتب والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة والموظفين والطلاب وأهالي الطلاب الخريجين ومحبيهم.