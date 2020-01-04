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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات توزع مساعدات غذائية على منطقة عبدالله غريب بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
الخليج 365 - المكلا
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية على اهالي منطقة عبدالله غريب بمديرية غيل باوزير بحضرموت وذلك لتحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية .
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الخيرية التي تبذلها دولة الإمارات تزامنا مع "بداية العام الجديد ٢٠٢٠م" التي اطلقتها الهيئة للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمة التي تمر بها اليمن.
وفي هذا الشان وزع فريق الهيئة عدد (100) سلة غذائية تزن ( 8 طن و 80 كيلو) مستهدفة، عدد ( 500 ) فردا من الاسر الفقيره والمحتاجه، وذلك لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها.
و عبر الاهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي مع انطلاقة العام الجديد، والتي ستخفف من معاناتهم مؤكدين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.
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