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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. الحوثية تستهدف المستشفى الريفي في التحيتا بالأسلحة الثقيلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
مواصلة لخروقاتها وارتكابها سلسلة الجرائم اليومية، استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، المستشفى الريفي في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة.
وتحدثت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت مبنى المستشفى الريفي بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل همجي.
وأضافت المصادر ان المليشيات أطلقت نيران أسلحتها صوب المستشفى الذي يستقبل المرضى والجرحى من المدنيين، بالتزامن مع قيامها بإستهداف منازل المواطنين في عدد من الأحياء السكنية.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وتستهدف الأحياء المكتضة بالسكان ، وأدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وألحقت خسائر في الممتلكات العامة.
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