شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ضبط أكثر من 200 مليون ريال اثناء محاولة إدخالها إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليمن في الاعلام الخارجي المشهد الخليجي أعلنت قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم ضبط أكثر من 200 مليون ريال يمني أثناء محاولة إدخالها إلى عدن جنوب اليمن بطريقة غير شرعية ودون ترخيص بذلك وأوضح القسم الإعلامي في قوات الحزام الأمني في بيان صادر عنه اليوم أن نقطة تفتيش منفذ الرباط بمحافظة لحج ضبطت أموالا تقدر بـ226 مليون ريال جرى إخفاؤها بإتقان في شاحنة نقل دينا وسط صناديق مشروبات غازية وأوضح المصدر أن قوات الحزام الأمني تحقيقا مع سائق الشاحنة المحتجز ع ع م د وذلك لمعرفة وجهة الأموال المهربة قبل إحالته مع الأموال المضبوطة إلى الجهات المختصة

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