شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف عن أهم مؤشر ستشهده اليمن الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements a href="https://yemen-now.com/news5532059.html">المصدر صحف كشف الفلكي عدنان الشوافي امس الجمعة 3 يناير أهم مؤشرات طقس اليمن لأسبوع قادم وبحسب بيان للفلكي الشوافي بناء على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فإن التوقعات لطقس اليمن من السبت 4 يناير حتى الجمعة 10 يناير 2020 كالتالي أولا المناطق الساحلية بشكل عام أجواء شتوية لطيفة وارتفاع ملحوظ في الغطاء السحابي خلال معظم أيام الأسبوع القادم وانخفاض درجة الحرارة العظمى نهارا على معظم المناطق ومتوقع أن تشهد أمطارا خفيفة متفرقة خلال الأسبوع على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى بينما السواحل الغرببة متوقع فرص هطول أفضل مع نشاط بعض الخلايا متوسطة الغزارة ثانيا المرتفعات الجبلية أجواء شتوية باردة وضباب والشابورة المائية على بعض المناطق مع نشاط بعض خلايا الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة وخصوصا المرتفعات الشمالية الغربية واستبعاد توقعات الصقيع ثالثا الأحواض الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى استمرار الأجواء الباردة الشتوية وبالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى الحالة العامة شبه استقرار مع تحسن بسيط على معظم المناطق خلال الأسبوع بنمط متذبذب متواتر بحيث ترتفع ثم تنخفض منتصف الأسبوع ثم تعود للارتفاع نهاية الأسبوع وبالنسبة للصقيع يستبعد توقع صقيع خلال الأسبوع مع بعض الهطول للامطار الخفيفة على أجزاء بسيطة من المناطق القريبة من المرتفعات الغربية ونبه الشوافي إلى ضرورة الاحتماء من الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة كما شدد على توخي الحذر في المناطق المتوقع هطول أمطار وخصوصا السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو الضباب



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