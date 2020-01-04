شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعتقل بريد الاتحاد ومنتخب اليمن لكرة القدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية متطابقة أن جماعة الحوثي اقدمت اليوم السبت على اعتقال النجم احمد البريد لاعب اتحاد اب والمنتخب الوطني اليمني لكرة القدم. ولم تكشف المصادر باقي التفاصيل ،كما لم يتسنى ل انباء عدن الحصول عليها حتى الآن.

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