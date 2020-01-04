"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 04/01/2020 حتى الساعة 16:00 تاريخ 05/01/2020م.



وبحسب المركز، فإن الطقس، أجواء باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية مع امكانية تشكل الشابورة المائية والضباب على اجزاء متفرقة منها اثناء ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة اثناء ساعات النهار مع فرصة لهطول امطار متفرقة تكون اغزرها على المرتفعات الشمالية الغربية وتكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة على السواحل الجنوبية والشرقية وارخبيل سقطرى مع فرصة لهطول امطار خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر".

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وتابع "فيما تبقى الاجواء صحوة الى غائمة جزئياً على السواحل الغربية والمناطق الصحراوية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الصحروية خفيفة الى معتدلة تتروح سرعتها من 5 الى 15 عقدة وجنوبية الى غربية على السواحل الغربية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والرمال خاصة على الاجزاء الجنوبية منها تترواح سرعتها من 10 الى 20 عقدة وشمالية شرقية على ارخبيل سقطرى خفيفة الى معتدلة تترواح سرعتها بين 5 الى 15 عقدة".

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين، في المرتفعات الجبلية المذكورة اعلاه من الأجواء الباردة نسبيا خلال ساعات الليل و الصباح الباكر، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت، حجة، ريمه ،إب وتعز ) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.