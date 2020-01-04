شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فجر السعيد تحتفي بمقتل قاسم سليماني وهذا ما قالته عن حماس وحزب الله وقتل المصريين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر السعيد ✔@AlsaeedFajer من حرارة الألم التي تجرعته #إيران بمقتل #قايم_سليماني كل تصريحاتهم المعلنه فيها تهديد ووعيد والويل والثبور وعظائم الأمور ... وسيحرقون الشرق الأوسط بجثث الأمريكان.باچر تروح الحرّه وتتذكرون بأن الأمريكان صارلهم عشر أيام يطقون بميليشياتكم المسلحه وكل اللي سويتوه وقفتوا جدام السفاره Advertisements ١٨٢ من حرارة الألم التي تجرعته #إيران بمقتل #قايم_سليماني كل تصريحاتهم المعلنه فيها تهديد ووعيد والويل والثبور وعظائم الأمور ... وسيحرقون الشرق الأوسط بجثث الأمريكان.باچر تروح الحرّه وتتذكرون بأن الأمريكان صارلهم عشر أيام يطقون بميليشياتكم المسلحه وكل اللي سويتوه وقفتوا جدام السفاره — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 3, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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