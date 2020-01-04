شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو “إباحي” لـ”إنجي خوري” وشاب يثير ضجة كبيرة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري مقاطع فيديو أثارت غضباً واسعاً وهي شبه عارية وتؤدي رقصات بإيحاءات جنسية.

وكان أكثر تلك الفيديوهات جرأة رقص إنجي خوري مع شاب بطريقة مثيرة، ويقوم بالتقرب منها وتقبيلها وهي ترقص شبه عارية.

جديد "الخليج 365"

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الفنانة المثيرة للجدل، لم تخجل من التعليقات التي هاجمتها بألفاظ وأوصاف إباحية، متهمين إياها بانها في طريقها لـ”ميا خلفية” ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية المعتزلة.

وانتشرت فيديوهات لـ“خوري“ على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تعمّدت خلال أحدها إظهار جزء كبير من صدرها لإثارة المتابعين.





وشاركت إنجي خوري في تظاهرات لبنان، وتداول ناشطون مقطعا مصورا لها وهي تتعرض للتحرش من بعض المتظاهرين بعدما ظهرت تهتف وسطهم وهي ترتدي ملابس غير لائقة ومثيرة.

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واعتبر البعض أن مثل هذه المشاهد تشوه الثورة اللبنانية، وفتح هجوما عنيفا على “خوري”.