شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة : مصادر تكشف عن ثلاث جهات "بالاسماء" وقفت خلف عملية قتل سليماني منها جهة عربية وجهتين أجنبيتين وهذه هي الأهداف المحققة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برعاية رئيس الوزراء وحضور عدد من المسؤولين في الحكومة : "إعمار اليمن" يدشن مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن خبير استراتيجي عالمي : يكشف عن المهمة العسكرية المحتملة التي ستطلب ايران من الحوثيين تنفيذها ضد " السعودية " كجزء من الرد على مقتل .. الجنرال قاسم سليماني وزير الاعلام اليمني : يصدم الحوثيين باول تعليق على مقتل السليماني في مطار بغداد انفجار الوضع بين الحوثيين والشيخ البخيتي واندلاع مواجهات دامية خلفت قتلى وجرحى

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