شكرا لبحثكم عن خبر بعد يومين من افتتاحه بـ”الصرخة”.. غرق أول شاب في مسبح بالحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، اليوم الجمعة، بغرق أول شاب في العقد الثاني من عمره في أحد مسابح المدينة.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن شابا في الثامنة عشرة من عمره، غرق في مسبح قاعة تالين بعد يومين من قيام محمد عياش قحيم محافظ الحديدة المعين من قبل مليشيا الحوثي، و أبو يونس بافتتاحه بالصرخة.
ونوهت المصادر بأن الشاب الغريق ينحدر من حي الزهور، حالته حرجة وأدخل للعناية، بعد أن ظل غريقا لأكثر من 20 دقيقة.
جدير بالذكر أن اغلب المسابح الخاصة تفتقد لأدنى مقومات السلامة، كحال مسبح تالين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من افتتاحه بـ”الصرخة”.. غرق أول شاب في مسبح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.