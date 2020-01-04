شكرا لبحثكم عن خبر بعد يومين من افتتاحه بـ”الصرخة”.. غرق أول شاب في مسبح بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، اليوم الجمعة، بغرق أول شاب في العقد الثاني من عمره في أحد مسابح المدينة.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن شابا في الثامنة عشرة من عمره، غرق في مسبح قاعة تالين بعد يومين من قيام محمد عياش قحيم محافظ الحديدة المعين من قبل مليشيا الحوثي، و أبو يونس بافتتاحه بالصرخة.

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ونوهت المصادر بأن الشاب الغريق ينحدر من حي الزهور، حالته حرجة وأدخل للعناية، بعد أن ظل غريقا لأكثر من 20 دقيقة.

جدير بالذكر أن اغلب المسابح الخاصة تفتقد لأدنى مقومات السلامة، كحال مسبح تالين.