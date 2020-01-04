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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني : صدمة الميليشيات بمقتل سليماني تؤكد تبعيتهم لإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الإعلام معمر الإرياني، أن صدمة ميليشيا الحوثي بمقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني تؤكد تبعيتهم لإيران.
وجاء في سلسلة تغريدات له بتويتر، "حالة الصدمة والدموع التي يسكبها الحوثيون في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتهم بعد مقتل سليماني يؤكد ما قلناه عن حجم العلاقة بين الميليشيا الحوثية ونظام الملالي، وأنها تتجاوز التنسيق وتلقي الدعم أو العمل كأداة أو الحرب بالوكالة إلى التماهي الكامل في المشروع والأهداف والأجندة" .
وأضاف: "بالطبع فإن موقف الميليشيا الحوثية لا يمثل اليمن واليمنيين حتى في مناطق سيطرتهم" .. مشدداً على أن الجميع يقف كتلة واحدة ضد المشروع الإيراني، وينظر لمقتل سليماني وتقويض السياسات التوسعية ومساعي الهيمنة الإيرانية كخطوة هامة لإنهاء الحروب النزاعات وإحلال الأمن والاستقرار الذي تستحقه دول المنطقة .
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