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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون ينهبون منازل في البدوة بالحديدة السبت 4 يناير 2020 الخليج 365 داهمت مليشيا الحوثي، أمس الجمعة، عشرات المنازل في منطقة البدوة بمديرية زبيد جنوب الحديدة.

ونفذت المليشيا الإرهابية، بحسب مصادر محلية، على البدوة واعتدوا على مواطنين وسط حالة من الخوف سادت المنطقة. Advertisements واقتحمت مليشيا الحوثي منزل مواطن يدعى حسن سهل، الذي طُرد من المنطقة عام 2017، ومنازل مجاورة. وقالت المصادر إن العناصر المهاجمة نهبت محتويات تلك المنازل ونقلتها على متن أطقم عسكرية. ونوهت بأن عناصر المليشيا خلعوا أبواب ونوافذ المنازل التي اجتاحوها، وأحرقوا منزلين على الأقل كما أطلقوا أعيرة نارية في الهواء لإرهاب السكان.

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