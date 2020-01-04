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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجومان لمليشيا الحوثي على القوات المشتركة بالتحيتا
السبت 4 يناير 2020
الخليج 365
هاجمت مليشيا الحوثي، الجمعة، مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عياري 82 و120، وبالأسلحة الثقيلة من نوع مضاد الطائرات عيار 23 بشكل عنيف.
وأوضحت أن المليشيات قصفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق المديرية وأخرى جنوب التحيتا، بقذائف مدفعية بي 10، وقذائف أر بي جي .
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