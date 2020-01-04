شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجومان لمليشيا الحوثي على القوات المشتركة بالتحيتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجومان لمليشيا الحوثي على القوات المشتركة بالتحيتا السبت 4 يناير 2020 الخليج 365 هاجمت مليشيا الحوثي، الجمعة، مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عياري 82 و120، وبالأسلحة الثقيلة من نوع مضاد الطائرات عيار 23 بشكل عنيف. وأوضحت أن المليشيات قصفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق المديرية وأخرى جنوب التحيتا، بقذائف مدفعية بي 10، وقذائف أر بي جي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجومان لمليشيا الحوثي على القوات المشتركة بالتحيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.