شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. هوية النقود العربية التي وجدت بمحفظة "سليماني" بعد مصرعه.. وهذه أسماء من قتلوا معه..!؟ - (تفاصيل+صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements يادي بارز في حكومة معين عبد الملك يفضح عن كارثة العملة الجديدة مفصحا عن معلومات خطيرة .. الاتحاد برس - متابعات وكالات اعلاميه فضيحة بدرومات طباعة العملة المزورة افصح قيادي بارز في حكومة معين عبد الملك عن كارثة العملة الجديدة مفصحا عن معلومات خطيرة حيث افاد ان العملة الجديده لاتاتي من الخارج فقط بل هناك ثلاثه بدرومات لطباعتها كل بدروم يتبع مكون احداها في القاهرة حيث افاد ان هناك ثلاث قوى تدير اكبر عمليه تزوير طباعة العمله وهي بشكل الاتي : 1- بدروم في عدن يتبع الحراك الانتقالي يتم فيه طباعة العملة الجديده حيث يتم صرف المطبوع لتغطية نفقات المجلس الانتقالي 2- بدروم في مارب يتبع الاصلاح ويتم صرف المطبوع وفق ما تريده قيادات الحزب 3- في القاهرة وهو يتبع طارق عفاش ويتم ادخال المطبوع من ميناء المخاء حيث يصرف في شراء ولات من قبل طارق عفاش حيث افاد ان ردائة المواد الخام ورداة تصميم العملة هو ما جعل المذكورين سابقا يعملون ورش تزوير لها منوه ان عدم وجود الرقابه وحالات الانفلات الكلي لدى حكومة معين عبد الملك جعل المليارات تتدفق الى جانب المليارات التي تطبع من قبل الشركة الروسية حيث قال ايضا ان اكبر تدفق للعملة الجديده تاتي من قبل تلك المكونات بشكل رهيب مما جعل الوضع الاقتصادي في حاله كارثية وان المتضرر الاول والاخير هو الشعب اليمني اولا واخير معاًالتضامن مع البنك اليمني المركزي صنعاء…



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. هوية النقود العربية التي وجدت بمحفظة "سليماني" بعد مصرعه.. وهذه أسماء من قتلوا معه..!؟ - (تفاصيل+صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.