شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ” تزف بشرى سارة لكافة اليمنيين بالداخل والخارج !( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بشرى سارة لليمنيين في عدد من المحافظات اليمنية المحررة. حيث أعلن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر من على شاشة العربية عن بدء العمل في بناء مطار مأرب خلال الشهر القادم. جديد "الخليج 365" Advertisements كما أعلن عن إستكمال تجهيز مطار الغيضة ومطار عدن وميناء المخاء في الحديدة. الجدير ذكره ان وفد البرنامج السعودي لاعادة اعمار اليمن بدأ اليوم بتطوير ميناء عدن الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ” تزف بشرى سارة لكافة اليمنيين بالداخل والخارج !( تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.