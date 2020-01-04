شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفاجئ الجميع ويتنبأ بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل الاغتيال بساعات فقط.. شاهد ماذا قال؟؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر الدكتور عبدالله النفيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الولايات المتحدة الأميركية سحبت عشرات القطع البحرية من بحر الصين باتجاه الخليج ونصبت بطاريات باتريوت بمناطق في الخليج والحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأشار النفيسي إلى أن هناك حركة غير عادية من التحركات العسكرية، وتسائل: «هل ذلك مقدمة لمواجهة أميركية إيرانية؟». جديد "الخليج 365" Advertisements الجدير بالذكر أن تغريدة المفكر النفيسي جاءت قبل ساعات فقط من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في العراق. واعتبر كثيرون أن تغريدة النفيسي، هي تنبؤ صحيح بحدث هام متمثل بمقتل سليماني وسيمثل تحول كبير في طريق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

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