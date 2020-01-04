شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط سعودي يقتل ثلاثه جنود يمنيين وجرح رابع بسلاحه الشخصي ..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/04 الساعة 08:11 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
قتل ثلاثة جنود يمنيين وإصابة رابع برصاص ضابط سعودي، في محافظة حجة الحدودية مع السعودية في حادثة وصفت بالخطأ.
وقال مصدر مطلع إن ضابطا سعوديا على متن عربة مدرعة، قام بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي باتجاه أحد المتارس في الليل، داخل معسكر تابع للقوات الخاصة بمحافظة حجة.
وأضاف أن الهجوم كان عن طريق الخطأ، وأدى لمقتل ثلاثة جنود يمنيين على الأقل وإصابة رابع مساء الخميس، مشيرا أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى منطقة صامطة السعودية. ووعد قائد اللواء “العميد حسين عبيد الجار” بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الحادثة، ودعا الجنود إلى التزام الهدوء بعد تجمعهم عقب الحادثة.
وتشرف قوات سعودية على عمليات القوات اليمنية في حجة الحدودية، وتقوم قوات الجيش السعودي بتدريب الجنود اليمنيين، لكن تلك الحوادث تكررت سابقا نتيجة أخطاء تثير غضب وشكوك الجنود اليمنيين.
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